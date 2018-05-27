Министр спорта Египта назвал сроки восстановления Салаха

Министр спорта и молодежи Египта Халед Абд Эль-Азиз на своей странице в Facebook написал, что восстановление нападающего сборной страны по футболу Мохаммеда Салаха, который получил травму в финале Лиги чемпионов, займет две недели, форвард сможет принять участие в чемпионате мира в России, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В субботу "Ливерпуль" проиграл "Реалу" со счетом 1:3, Салах получил травму в первом тайме в единоборстве с защитником "Реала" Серхио Рамосом. На пресс-конференции после игры главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сказал, что "нападающий получил очень серьезную травму, повредив ключицу или плечо". Позднее пресс-служба сборной Египта сообщила, что врач национальной команды оптимистично оценивает диагноз и восстановление футболиста после рентгена, который показал растяжение связок плечевого сустава.