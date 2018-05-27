Капитан «Реала» подвергся множественным оскорблениям

27 мая 2018 09:57

Поклонники футбола оскорбляют капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса в сети, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что атаке подверглись официальные аккаунты испанца в твиттере и инстаграме. Болельщики оставляют множественные сообщения, в которых обвиняют Рамоса в умышленном нанесении травмы лидеру "Ливерпуля" Мохаммеду Салаху.

На 24 минуте финала Лиги чемпионов 32-летний защитник вступил в борьбу с египетским форвардом "Ливерпуля", после которого последний не смог продолжить игру.

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