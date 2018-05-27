Гарет Бэйл: Забить такой гол на самой главной сцене мирового футбола – это мечта
27 мая 2018 09:18 28
Нападающий "Реала" Гарет Бэйл поделился впечатлениями после победного матча команды в финале Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на sovsport.ru.
Бэйл стал автором двух мячей в ворота "Ливерпуля" (3:1). При счете 1:1 валлийцу удался красивый удар через себя.
"Забить такой гол на самой главной сцене мирового футбола - это настоящая мечта. По правде говоря, я никогда прежде не забивал ударом через себя, хотя попыток было предостаточно. Всегда хотел сделать что-то такое. Марсело выполнил передачу, и мяч находился на идеальной высоте. Очень здорово, что мне удалось нанести акцентированный удар и поразить цель", - цитирует Бэйла официальный сайт УЕФА.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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