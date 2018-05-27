Экс-игрок сборной Египта: Рамос намеренно травмировал Салаха

27 мая 2018 09:33

Бывший нападающий национальной сборной Египта по футболу Мидо выразил уверенность, что защитник "Реала" Серхио Рамос намеренно наносил травму нападающему "Ливерпуля" Мохаммеду Салаху в финальном матче Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".

"Тот, кто понимает в футболе, может увидеть, что Рамос намеренно травмировал Салаха!" - написал Мидо в своем официальном аккаунте в твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В финальном матче Лиги чемпионов "сливочные" встречались с "Ливерпулем" и одержали победу со счетом 3:1.

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