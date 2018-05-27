Роналду намекнул на уход из «Реала»

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду после победы в финальном матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (3:1) прокомментировал свое будущее, передает "Советский спорт".

"О будущем будем говорить позднее. Мне было очень приятно играть за "Реал", а ответ я дам в ближайшие дни. Я наслаждался этим моментом с партнерами. Важно, что мы вместе сотворили историю. Спасибо всем болельщикам", - цитирует португальца Marca, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В финале Лиге чемпионов "сливочные" победили "Ливерпуль" со счетом 3:1.

33-летний португалец выступает за мадридцев с 2009 года. В составе королевского клуба он четырежды становился победителем Лиги чемпионов.