Салах может пропустить чемпионат мира-2018

Нападающий "Ливерпуля" и национальной сборной Египта Мохаммед Салах может не сыграть на грядущем чемпионате мира - 2018, сообщает "Советский спорт".

Египтянин получил травму плеча после столкновения с Серхио Рамосом в финальном матче Лиги чемпионов против мадридского "Реала" (1:3), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации "Би-би-си", у нападающего подозрение на вывих плеча. Если диагноз подтвердится, то Салах не успеет восстановиться к началу мундиаля.

На чемпионате мира - 2018 сборная Египта в рамках группового этапа сыграет с командами России, Саудовской Аравии и Уругвая.