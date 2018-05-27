Салах может пропустить чемпионат мира-2018

27 мая 2018 10:10

Нападающий "Ливерпуля" и национальной сборной Египта Мохаммед Салах может не сыграть на грядущем чемпионате мира - 2018, сообщает "Советский спорт".

Египтянин получил травму плеча после столкновения с Серхио Рамосом в финальном матче Лиги чемпионов против мадридского "Реала" (1:3), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации "Би-би-си", у нападающего подозрение на вывих плеча. Если диагноз подтвердится, то Салах не успеет восстановиться к началу мундиаля.

На чемпионате мира - 2018 сборная Египта в рамках группового этапа сыграет с командами России, Саудовской Аравии и Уругвая.

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