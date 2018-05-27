"Реал Мадрид"- "Ливерпуль". Все голы матча - ВИДЕО

27 мая 2018 10:15

"Реал" обыграл "Ливерпуль" в финальном матче Лиги чемпионов, который прошел в Киеве со счетом 3:1, передает Day.Az.

Форвард "Реала" Карим Бензема открыл счет. Француз отличился на 51-й минуте после необъяснимой ошибки вратаря мерсисайдцев Лориса Кариуса. 

Форвард "Ливерпуля" Садио Мане сравнял счет. Сенегалец отличился на 55-й минуте. Защитник мерсисайдцев Деян Ловрен головой пробивал после углового, а Мане с ноги добил с пары метров. 

Гарет Бэйла вывел свою команду вперед в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Игрок забил на 64-й минуте, отличившись ударом через себя из пределов штрафной. Он же оформил дубль в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем". И вновь ошибку допустил вратарь "Ливерпуля". 

Нажмите на видео для просмотра:

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az