"Реал Мадрид"- "Ливерпуль". Все голы матча - ВИДЕО

"Реал" обыграл "Ливерпуль" в финальном матче Лиги чемпионов, который прошел в Киеве со счетом 3:1, передает Day.Az.

Форвард "Реала" Карим Бензема открыл счет. Француз отличился на 51-й минуте после необъяснимой ошибки вратаря мерсисайдцев Лориса Кариуса.

Форвард "Ливерпуля" Садио Мане сравнял счет. Сенегалец отличился на 55-й минуте. Защитник мерсисайдцев Деян Ловрен головой пробивал после углового, а Мане с ноги добил с пары метров.

Гарет Бэйла вывел свою команду вперед в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Игрок забил на 64-й минуте, отличившись ударом через себя из пределов штрафной. Он же оформил дубль в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем". И вновь ошибку допустил вратарь "Ливерпуля".

Нажмите на видео для просмотра:

