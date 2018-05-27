Испанская сборная потеряла Карвахаля

Правый защитник мадридского "Реала" Даниэль Карвахаль не поможет сборной Испании на чемпионате мира. Травма бедра, полученная в финальном матче Лиги чемпионов, оказалась достаточно серьезной, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Карвахаль получил повреждение в первом тайме и был заменен. Согласно предварительному диагнозу, у 26-летнего футболиста повреждена задняя поверхность бедра. Даниэль будет вынужден пропустить чемпионат мира.

Это вторая подобная травма в карьере испанца. Два года назад повреждение бедра не позволило ему выступить на чемпионате Европы.