Серхио Рамос пожелал Салаху скорейшего выздоровления

Защитник "Реала" Серхио Рамос пожелал скорейшего выздоровления нападающему "Ливерпуля" и сборной Египта Мохаммеду Салаху. В финале Лиги чемпионов Рамос нанес Салаху травму плеча, чем поставил под сомнение участие египтянина в чемпионате мира, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Серхио Рамос, чувствующий за собой вину в этом эпизоде, обратился к Салаху на своей странице в социальной сети. "Иногда футбол показывает свою хорошую сторону, иногда плохую. Но прежде всего мы коллеги-профессионалы. Скорейшего выздоровления, Салах. Будущее ждет тебя", - приводит слова Рамоса "Спорт-Экспресс".

В результате столкновения Салах повредил связки плечевого сустава. Согласно последней информации, лечение футболиста может занять две недели, и к чемпионату мира лидер египтян вернется в строй.