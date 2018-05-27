Как жены игроков "Реала" болели на киевском финале Лиги чемпионов - ФОТО

27 мая 2018 16:07

26 мая в Киеве прошел финал Лиги чемпионов. В первом тайме голов забито не было, а во втором испанский клуб забил два мяча после "ляпов" голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса и один после фантастического удара Гарета Бейла. Англичане ответились мячом Садио Мане, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В Киев поддержать команду приехали жены футболистов испанского клуба. Многие присутствовали на НСК "Олимпийский" и попали в кадры информационных агентств.

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