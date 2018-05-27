Герой финала Лиги чемпионов собрался в "Манчестер Юнайтед"

Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бейл хочет перейти в "Манчестер Юнайтед". Валлийский футболист обсудил с несколькими одноклубниками возможность трансфера в английскую команду, сообщает Independent, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как отмечает издание, вероятность перехода 28-летнего игрока в "Юнайтед" в настоящее время невысока, поскольку руководство "МЮ" считает, что Бейл обойдется клубу слишком дорого с точки зрения суммы трансфера и размера зарплаты. Кроме того, игрок атакующей линии не является более приоритетом для "Юнайтед", отмечается в материале. Повлиять на заключение сделки может и то, останется ли в "Реале" Криштиану Роналду, который после победы в финале Лиги чемпионов намекнул на возможный уход из клуба, утверждает Independent.

Бейл перешел в "Реал" из лондонского "Тоттенхэма" в 2013 году. В текущем сезоне валлиец сыграл за "Королевский клуб" 39 матчей во всех турнирах, забил 21 гол, оформил дубль в финале Лиги чемпионов с английским "Ливерпулем" (3:1). При этом Бейл вышел в стартовом составе в трех матчах Лиги чемпионов и в 20 играх чемпионата Испании.