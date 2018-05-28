УЕФА назвал самый красивый гол Лиги Чемпионов 2018 - ВИДЕО
После киевского финала Лиги чемпионов, в которого "Реал" обыграл "Ювентус" со счетом 3:1, технические наблюдатели УЕФА выбрали десять лучших голов турнира в прошедшем сезоне. Победил не гол, забитый ударом через себя в финале Гаретом Бейлом, а аналогичный мяч лидера "Реала" Криштиану Роналду в первом четвертьфинале Лиги чемпионов против "Ювентуса", передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.
На втором месте мяч, забитый нападающим "Реала" Гаретом Бейлом в финале с "Ливерпулем" (3:1) в субботу. Валлиец отличился на 64-й минуте при счете 1:1, как и Роналду, пробив через себя из штрафной, и стал автором победного гола своей команды.
Далее десятка лучших голов выглядит следующим образом:
3. Гонсало Игуаин ("Ювентус") в ворота "Тоттенхэма" (2:2) в первом матче 1/8 финала;
4. Антуан Гризманн ("Атлетико") в ворота "Ромы" (2:0), групповой этап;
5. Эдин Джеко ("Рома") в ворота "Челси" (3:3), групповой этап;
6. Гарет Бейл ("Реал") в ворота дортмундской "Боруссии" (3:1), групповой этап;
7. Фред ("Шахтер") в ворота "Ромы" (2:1), первый матч 1/8 финала;
8. Кевин де Брёйне ("Манчестер Сити") в ворота "Шахтера" (2:0), групповой этап;
9. Лоренцо Инсинье ("Наполи") в ворота "Шахтера" (3:0), групповой этап;
10. Криштиану Роналду ("Реал") в ворота дортмундской "Боруссии" (3:2), групповой этап.
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