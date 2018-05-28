Азербайджанец стал чемпионом мира по шахматам среди любителей, победив армянина в последней партии - ФОТО

В конце апреля в городе Кальяри в Италии прошел Чемпионат мира по шахматам среди любителей (тех, у кого рейтинг ФИДЕ менее 2300) World Amateur Championship 2018. Здесь собрались 45 участников из 21 страны, которые сыграли по швейцарской системе (в 9 туров).

Первое место на Чемпионате занял азербайджанский шахматист Кянан Гаджиев. Он стал победителем в группе Under2000, набрав 9 очков из 9-и возможных, завоевав титул чемпиона мира среди любителей.

Несмотря на сложные обстоятельства (задержка визы, первая игра в день прилета), нашему соотечественнику удалось побить рекорд, одержав 9 побед в 9 играх, и стать чемпионом мира.

О том, как проходил турнир Day.Az рассказал сам Кянан Гаджиев.

Первым соперником был шахматист из Омана. Уже первая партия была довольно сложной, но мне удалось победить. Второй игровой день в каком-то смысле был самым трудным, ибо по регламенту это был единственный раз, когда участникам пришлось сыграть по две партии. Первая из двух партий назначена была на 09:30, а вторая - на 15:00. Принимая во внимание, что партия могла длиться 5 часов, а может и больше, организаторы, тем не менее, составили график, согласно которому, сыграв одну партию на измор, шахматисты сразу садились за другую доску. Как видите, пока даже не вдаваясь в детали событий этого дня, можно примерно составить впечатление, что не все было так просто, как может показаться по конечному результату.

В этот день я сыграл первую игру с итальянцем. Третья партия турнира с англичанином игралась второй за день. Возможно, мне немного повезло, что в игре с итальянцем только до определенного момента ситуация была напряженной. Таким образом, за два дня я в трех играх добился трех побед.

Из 98 человек, игравших в этом турнире, только у двоих было по 3 очка: у меня и у монгольского шахматиста. В пятой партии соперником был шахматист из Кыргызстана, отстававший от меня всего на пол очка. Нелишне отметить, что соперник из Кыргызстана занял а итоге второе место. В шестом туре я играл черными с испанцем, занявшим в итоге 11 место.

Оставалось всего три игры, и отрыв в целое очко сулил неплохие шансы на победу в турнире. Но психологически очень сложно бывает продолжать в том же духе, ибо хочется, чтобы борьба закончилась как можно скорее в вашу пользу.

В седьмом туре соперником был поляк, занявший в итоге 9 место. После этой партии отрыв получился в 1,5 очка, что вселяло еще больше уверенности в своей победе.

Соперником в 8 партии был юный итальянец (2003 года рождения), занявший в итоге 5 место. На мой взгляд, дебют итальянцам был очень удачным. Справедливости ради отмечу, что он проиграл, только не найдя правильного пути на 59-м ходу. Насыщенная борьбой получилась партия. После этой партии отрыв в 1,5 очка сохранился, что означало мою досрочную победу в турнире.

Отмечу, что когда в 8-м туре мой соперник, после 53-го хода безо всяких оснований попытался играть на победу, вокруг нашей доски, образно говоря, кружил армянин, игравший в тот же день и чудом победивший в совершенно проигрышном положении.

Я чувствовал его желание моего проигрыша, и это было весьма неприятно, тем более, что времени на часах оставалось уже довольно немного. Так вот, в такой вот ситуации я собрался и нашел путь к уравнению, а потом, после ошибки итальянца и к выигрышу. Если бы я сыграл вничью с итальянцем, то у меня было бы 7,5, а у армянина 6,5 очков, и если бы в последней партии с ним я вдруг проиграл, то мы бы с ним сравнялись. А по регламенту при равенстве очков решает личная встреча, т.е. я бы остался только на втором месте, а победителем был бы армянин. Понимая все это в тот сложный момент, когда на часах оставалось 10 минут, а вокруг, ожидая моего проигрыша, кружил армянский "коршун", я собрал свою волю в кулак и нашел ходы, которые привели к победе.

Когда я, победив, выходил из зала, армянский шахматист громко произнес "доигрался...". Я ничего не ответил, но он все же решился и предложил ничью со словами: "Кянан, не хотите ли ничью, вы ведь все равно уже выиграли турнир. В случае ничьей я набираю кандидатский." Я ответил, что подумаю...

Настроиться на борьбу очень сложно, когда цель уже достигнута. Честно сказать, если бы речь шла о поединке с кем-то другим и если бы армянский коллега не кружил в ожидании моего провала в игре вокруг меня, то, возможно, в турнирной таблице перед этой игрой и стояла бы ничья. Но я не мог на это пойти и к вечеру уже принял решение играть на победу. На следующий день он подошел ко мне и спросил:"Ну что, соглашаемся?", на что я ответил, что хочу играть. Он принял это со словами "без проблем", хотя по выражению лица можно было понять, что он очень расстроен.

Я играл черными. Весьма любопытно, что все мои соперники перед игрой со мной шли без поражений. Эта тенденция сохранилась до последнего тура. Соперник в последнем туре тоже до партии со мной не проиграл ни одной игры. Когда позиция совсем казалась ничейной, он еще разок-другой предложил ничью, но я несколько раз сказал, что он мешает мне думать, после чего он, вероятно, подумал, что я могу обратиться к судьям, поэтому прекратил всякие предложения ничьих.

Точными ходами я нашел путь к выигрышу.

Как мне сказали, стопроцентного результата еще никто не достигал в такого рода турнирах. 8,5 было, но все партии с выигрышем - впервые. Так что я этим результатом еще и рекорд побить сумел.

На церемонии закрытия, видео которого можно при желании посмотреть или перекрутить на момент звучания гимна Азербайджана, можно видеть, что люди все-таки запомнили меня, а значит, имя Азербайджана звучало еще не раз из уст 245 представителей 56 стран еще какое-то время, хотя бы в ответ на вопрос: "А кто же выиграл турнир до 2000 и откуда он был?".

Франгиз Агаларова