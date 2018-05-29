У "Севильи" новый наставник

Бывший главный тренер "Жироны" Пабло Мачин занял аналогичный пост в "Севилье", информирует официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на два сезона. Напомним, в конце апреля с поста главного тренера "Севильи" был уволен итальянец Винченцо Монтелла. До конца сезона команду возглавлял испанец Хоакин Капаррос. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

О назначении Монтеллы было объявлено 28 декабря, его контракт был рассчитан до июня 2019 года. Он сменил аргентинца Эдуардо Бериссо, который руководил командой из Андалусии с лета по декабрь 2017 года.

Отметим, что после фиаско в финале Кубка Испании тренер "Севильи" объяснил поражение от "Барселоны" "инопланетянами".