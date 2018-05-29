В футболе ввели новое правило - ПОДРОБНОСТИ

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) ввел нововведение в правила относительно требований видеоповторов со стороны игроков. Футболисты, которые жестом изображают "телевизор", теперь будут наказываться желтой карточкой, сообщает официальный аккаунт IFAB в Twitter. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Если кто-то из представителей команд попытается проникнуть в комнату, где будут просматривать видео, они получат предупреждение, но без карточки.

Напомним, что ФИФА одобрила использование системы видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018. VAR необходима для того, чтобы избежать ошибок при определении взятия ворот, назначении пенальти, прямом удалении игроков и ошибочном наказании футболистов желтыми или красными карточками.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.

А вот в Лиге чемпионов арбитры продолжат справляться со сложными моментами самостоятельно. Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что система видеопомощи арбитрам не будет использоваться на матчах Лиги чемпионов в следующем сезоне.