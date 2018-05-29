Сборная Азербайджана проведет товарищеский матч со сборной Кыргызстана

29 мая 2018 10:05

Сегодня сборная Азербайджана проведет очередную товарищескую встречу. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, соперником сборной Азербайджана станет команда Кыргызстана. Игра пройдет на Бакинском олимпийском стадионе. Матч будет обслуживать судейская бригада из Турции под руководством Али Пайабыка.

Это будет 4-я игра сборной Азербайджана под руководством главного тренера Гурбана Гурбанова. Отметим, что сборная Кыргызстана в рейтинге ФИФА занимает 75-е, а сборная Азербайджана 126-е место. 

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