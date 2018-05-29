Сборная Турции победила команду Ирана в товарищеском матче - ВИДЕО

29 мая 2018 10:04

Встреча, прошедшая в понедельник в Стамбуле, завершилась со счетом 2:1 в пользу турок. Дубль сделал Дженк Тосун (6-я и 50-я минуты). У проигравших отличился Ашкан Дежаша с пенальти (90+2). В компенсированное ко второму тайму время в составе сборной Турции красную карточку заработал Омер Байрам, передает Day.Az со ссылкой на 365news.biz.

Сборная Турции является соперником команды России на групповом этапе Лиги наций УЕФА.

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Türkiyə İrana qalib gəldi

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