Сборная Азербайджана по футболу обыграла команду Кыргызстана с крупным счетом
29 мая 2018 23:32 186
Сборная Азербайджана по футболу во вторник обыграла команду Кыргызстана со счетом 3:0, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Матч состоялся на Бакинском олимпийском стадионе в рамках подготовки к Лиге наций УЕФА и носил товарищеский характер.
Счет открыл капитан сборной Азербайджана Максим Медведев на 17-ой минуте. Второй гол забил нападающий Махир Мадатов на 75-ой минуте игры.
Завершающий гол в матче забил защитник Урфан Аббасов.
Напомним, что сборная Азербайджана пятого июня встретится со сборной Казахстана, а девятого июня - со сборной Латвии. Обе игры будут носить товарищеский характер.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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