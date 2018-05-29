Сборная Азербайджана по футболу обыграла команду Кыргызстана с крупным счетом

Сборная Азербайджана по футболу во вторник обыграла команду Кыргызстана со счетом 3:0, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Матч состоялся на Бакинском олимпийском стадионе в рамках подготовки к Лиге наций УЕФА и носил товарищеский характер.

Счет открыл капитан сборной Азербайджана Максим Медведев на 17-ой минуте. Второй гол забил нападающий Махир Мадатов на 75-ой минуте игры.

Завершающий гол в матче забил защитник Урфан Аббасов.

Напомним, что сборная Азербайджана пятого июня встретится со сборной Казахстана, а девятого июня - со сборной Латвии. Обе игры будут носить товарищеский характер.