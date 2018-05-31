Сборная России проиграла Австрии за две недели до ЧМ - ВИДЕО

31 мая 2018 13:17

Сборная России проиграла в товарищеском матче национальной команде Австрии, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Матч состоялся 30 мая в Инсбруке и завершился со счетом 0:1. Единственный мяч на 28-й минуте встречи забил полузащитник австрийцев Алессандро Шопф.

Перед началом чемпионата мира российская команда проведет еще одну контрольную встречу со сборной Турции. Матч состоится 5 июня.

Мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России выступит в группе А и сыграет с командами Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

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Austria 1:0 Russia

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