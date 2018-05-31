Зидан уходит из «Реала» - ВИДЕО

45-летний бывший французский футболист Зинедин Зидан собрал в четверг незапланированную пресс-конференцию и заявил, что увольняется с поста главного тренера мадридского "Реала", передает Day.Az со ссылкой на mk.ru.

Ранее источники сообщали, что Зидан может пойти на такой шаг. Но теперь об этом было объявлено официально в присутствии президента "Реала" Флорентино Переса.

По всей видимости решение было согласовано сегодня утром, когда состоялась встреча Зидана и Переса.

Зидан объяснил, что решил уйти, так как команде нужны перемены и нужен новый голос, чтобы продолжать побеждать. "Требуются новые тренерские решения, и поэтому я принял это решение", - сказал прославленный игрок и тренер.

Ранее ходили слухи, что Зидан может возглавить сборную Франции, а в "Реал" придет тренер "Тоттенхэма" Маурисио Поккеттино.

45-летний специалист принял мадридскую команду по ходу сезона-2015/16 и привел ее к трем подряд победам в Лиге чемпионов.

Также "Реал" под его руководством выиграл чемпионат Испании, Суперкубок страны, два Суперкубка УЕФА и дважды победил в клубном чемпионате мира среди клубов.

В общей сложности королевский клуб за этот период завоевал с Зиданом девять трофеев.

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