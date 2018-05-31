Роналду поставили ультиматум

Налоговая служба Испании потребовала от нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду погасить долги до 15 июня. Об этом сообщает AS.

Португальца обязали выплатить 28 миллионов евро, которые включают в себя основной долг и штрафы. C 2011 по 2014 год Роналду задолжал испанской казне 14,7 миллиона евро. Форвард готов заплатить половину указанной суммы, что не устраивает налоговиков.

В случае отказа от исполнения требований, 33-летний футболист может предстать перед судом уже после чемпионата мира-2018. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Роналду выступает за "Реал" с 2009 года. AS отмечает, что "королевский клуб" пообещал португальцу моральную поддержку в конфликте с налоговой службой, но отказал ему в финансовой помощи. Это могло стать одной из причин, побудивших игрока покинуть команду.

Главным претендентом на португальца называется французский "Пари Сен-Жермен". Парижане готовы предложить Роналду контракт с годовой зарплатой в 45 миллионов евро.