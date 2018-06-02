Франция обыграла Италию - ВИДЕО

2 июня 2018 09:38

Сборная Франции одержала победу над командой Италии в товарищеском матче, передает Day.Az со ссылкой на soccer.ru.

Ницца, стадион "Альянс Ривьера"

Франция - Италия 3:1 (2:1)
Голы:Умтити 8, Гризманн 29 (пенальти), Дембеле 63- Бонуччи 36

"Франция":Льорис, Люка Эрнандес (Менди 62), Умтити, Рами, Павар, Погба (Нзонзи 86), Канте, Толиссо (Матюиди 77), Дембеле (Лемар 70), Мбаппе (Товен 83), Гризманн (Жиру 77)
Главный тренер:Дешам Дидье.

"Италия":Сиригу, Де Шильо, Кальдара, Бонуччи, Д'Амброзио (Флоренци 74), Мандрагора, Жоржиньо (Бонавентура 78), Пеллегрини (Кристанте 65), Кьеза (Дзаппакоста 88), Берарди (Инсинье 74), Балотелли (Белотти 86)
Главный тренер:Манчини Роберто.

Предупреждение:Пеллегрини 42

Судья:Тэйлор Энтони.

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Fransa - İtaliya - 3:1

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