Тунис и Турция сыграли вничью в преддверии ЧМ-2018 - ВИДЕО

Футболисты сборной Туниса сыграли вничью с командой Турции в товарищеском матче, передает Day.Az со ссылкой на rsport.ria.ru.

Встреча в Женеве, завершилась со счетом 2:2. У "Карфагенских орлов" отличились Анис Бадри (56-я минута) и Фертани Сасси (79-я). В составе сборной Турции голами отметились Дженк Тосун (54-я) с пенальти и Чалгар Сеюнджю (90-я). Турки доигрывали встречу в меньшинстве после удаления Тосуна на 59-й минуте.

Сборная Туниса примет участие в чемпионате мира в России и сыграет на групповом этапе с командами Англии, Бельгии и Панамы. Команда Турции является соперником сборной России в Лиге наций, а также проведет с россиянами контрольный матч, который пройдет 5 июня в Москве.

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