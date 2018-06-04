Неймар улетным голом принёс Бразилии победу над Хорватией - ВИДЕО

Сборная Бразилии в преддверии чемпионата мира по футболу в России одержала победу над ещё одним участником мундиаля - хорватами. Матч в Ливерпуле завершился со счётом 2:0, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Решающий гол забил лидер пентакампеонов Неймар, который вернулся на поле после тяжёлой травмы, полученной в феврале. Тогда во время матча "ПСЖ" и марсельского "Олимпика" он покинул поле в слезах.

На этот раз был повод для плача разве что у защитников хорватской сборной, которые были не в силах остановить слаломный проход бразильца. Ассистентом Неймара стал экс-игрок "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

А второй гол в компенсированное время забил действующий футболист "Ливерпуля" Роберто Фирмино, появление которого во втором тайме трибуны встретили скандированием его имени.

Защитник "Локомотива" хорват Ведран Чорлука вышел в стартовом составе и провёл на поле 52 минуты.

В целом игра получилась не слишком зрелищной, но преимущество южноамериканцев было ощутимым на протяжении всех 90 минут. Первый тайм проходил в жёсткой борьбе, и не раз на поле "Энфилда" приходилось появляться медикам. Тем не менее обе сборные обошлись без потерь. Лидеры хорватской атаки - Марио Манджукич и Никола Калинич - на поле в итоге не появились.

Футбол. Товарищеские матчи перед ЧМ-2018

Бразилия - Хорватия - 2:0 (0:0).

Голы: Неймар, 69. Фирмино, 90+3.

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