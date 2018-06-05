Любитель кокаина попал в состав Перу на чемпионат мира

Назван окончательный состав сборной Перу на чемпионат мира 2018 года. В него вошел и капитан сборной Перу Хосе Паоло Герреро. В декабре прошлого года стало известно, что в допинг-пробе 34-летнего форварда были обнаружены следы кокаина, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

ФИФА дисквалифицировала футболиста на один год, после апелляции игрока срок сократился до шести месяцев. В мае Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опротестовало это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) и срок дисквалификации был увеличен до 14 месяцев.

Однако Швейцарский федеральный суд приостановил решение о дисквалификации Герреро до момента окончательного рассмотрения жалобы игрока.

Состав борной Перу на ЧМ-2018:

вратари: Карлос Каседа ("Университарио"), Хосе Карвальо ("Кахамарка"), Педро Гальесе ("Веракрус");

защитники: Луис Адвинкула ("Лобос БУАП", Мексика), Мигель Араухо ("Альянса Лима"), Альдо Корсо ("Университарио"), Кристиан Рамос ("Веракрус"), Альберто Родригес ("Атлетико Хуниор", Колумбия), Мигель Трауко ("Фламенго", Бразилия), Нильсон Лойола ("Мельгар"), Андерсон Сантамария ("Пуэбла", Мексика);

полузащитники: Эдисон Флорес ("Ольборг", Дания), Педро Акино ("Лобос БУАП"), Вилдер Картахена ("Веракрус"), Кристиан Куэва ("Сан-Паулу", Бразилия), Паоло Уртадо ("Витория", Португалия), Ренато Тапиа ("Фейенорд", Нидерланды), Йосимар Йотун ("Орландо Сити", США);

нападающие: Джефферсон Фарфан ("Локомотив", Россия), Рауль Руидиас ("Морелия", Мексика), Андре Каррильо ("Уотфорд", Англия), Паоло Герреро ("Фламенго", Бразилия), Энди Поло ("Портленд Тимберз", США).

Сборная Перу на чемпионате мира-2018 сыграет с командами Франции, Австралии и Дании.

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