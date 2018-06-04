Назван самый дорогой футболист в мире
4 июня 2018 18:33 166
Нападающий клуба "Тоттенхэм Хотспур" и национальной сборной Англии Харри Кейна признан самым дорогим футболистом мира, сообщает "Советский спорт".
Трансферная стоимость 24-летнего английского форварда составила €201,2 миллиона, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что список из 100 самых дорогих игроков мира был составлен аналитиками из CIES Football Observatory, которые использовали эксклюзивный алгоритм при составлении рейтинга.
В списке также присутствуют бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар (€195,7 миллиона), напарник бразильца по команде Киллиан Мбаппе (€186,5 миллиона), нападающий сборной Аргентины и "Барселоны" Лионель Месси (€184,2 миллиона) и египетский форвард английского "Ливерпуля" Мохамед Салах (€171,3 миллиона).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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