Италия не удержала победу над Нидерландами - ВИДЕО

Сборная Италии сыграла вничью с командой Нидерландов в товарищеском матче, который прошел в Турине, передает Day.Az со ссылкой на sportbox.ru.

На 69-й минуте за фол последней надежды был удален экс-защитник "Зенита" Доменико Кришито. Красную карточку ему показал российский арбитр Владислав Безбородов.

Италия - Нидерланды. Удаление Кришито

Обе команды не смогли отобраться на ЧМ-2018 в России.

Товарищеский матч

Италия - Нидерланды - 1:1 (0:0)

Голы: Дзадза, 67 (ВИДЕО). - Аке, 88 (ВИДЕО).

Удаление: Кришито, 69 (Италия).

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