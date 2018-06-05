Италия не удержала победу над Нидерландами - ВИДЕО
5 июня 2018 09:38 309
Сборная Италии сыграла вничью с командой Нидерландов в товарищеском матче, который прошел в Турине, передает Day.Az со ссылкой на sportbox.ru.
На 69-й минуте за фол последней надежды был удален экс-защитник "Зенита" Доменико Кришито. Красную карточку ему показал российский арбитр Владислав Безбородов.
Италия - Нидерланды. Удаление Кришито
Обе команды не смогли отобраться на ЧМ-2018 в России.
Товарищеский матч
Италия - Нидерланды - 1:1 (0:0)
Голы: Дзадза, 67 (ВИДЕО). - Аке, 88 (ВИДЕО).
Удаление: Кришито, 69 (Италия).
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