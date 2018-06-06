10 удивительных фактов о футболе, в которые трудно поверить

Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru представляет читателям 10 удивительных фактов о футболе, которые имели место в истории, и в которые трудно поверить.

Это действительно было

Родоначальниками футбола принято считать англичан, однако фактически это не так. Жители Туманного Альбиона вовсе не изобрели спорт №1, а лишь систематизировали его правила. Первый свод футбольных канонов под названием "Кембриджские правила" увидел свет в 1846 году. И хотя он запрещал задержки, толчки и подножки, футболистам разрешено было играть руками. Лишь в декабре 1863 года на третьем собрании представителей клубов Футбольной ассоциации Англии футбол отделили от регби, и он стал походить на нынешний.

Сама же история футбола уходит вглубь столетий. Первые фрески с изображением игры, напоминающей футбол, можно увидеть в египетских гробницах. Более двух с половиной тысячелетий назад похожим образом свой досуг проводили и китайские воины. К слову, та игра называлась дзу-ню: "дзу" - толкать ногой, "ню" - мяч. И все же свое нынешнее название футбол получил, разумеется, в Англии. "Пинание мяча" - так презрительно называла эту игру британская аристократия. По мнению тогдашних феодалов, футбол отвлекал вассалов от куда более необходимых тренировок, к примеру, стрельбы из лука.

Первый задокументированный матч на родине Байрона и Шекспира прошел в 217 году близ города Дерби. А первый футбольный поединок по заранее согласованным правилам состоялся уже при дворе короля Карла II в 1681 году.

Правила бойцовского клуба

В уже упомянутом историческом матче 217 года близ Дерби местная дружина кельтов победила римский легион. В те суровые и тревожные годы на "футбольное поле" могли выходить более пятисот человек с каждой стороны, а правила боя не оговаривались. "Футболисты" скорее решали военную задачу - занести мяч в определенную точку. Для простоты целью чаще всего назначали ворота. Не нынешние футбольные, разумеется, а любые - ворота стены или здания. Собственно говоря, известное каждому болельщику английское слово "гол" означает цель или ворота. Поскольку правил не существовало, поединки обычно проходили в формате драки "стенка на стенку". "Это не что иное, как звериная ярость, крайнее насилие и великое множество пролитой крови" - так характеризовал футбол своего времени британский памфлетист XVI века Филипп Стаббс.

Зачастую матчи проводились на улицах городов, нанося ущерб зданиям и калеча граждан. Поэтому в начале XIV века король Эдуард II запретил футбол на территории Лондона, а в конце того же столетия Ричард II распространил вето на всю Англию. За ослушание грозили штрафы и даже смертная казнь.

Судья заставил себя подождать

Список нарушений футболистами правил игры, которые карались штрафными ударами, был утвержден в 1863 году. Тем забавней и нелепей выглядит тот факт, что судьи на поле появились лишь 18 лет спустя - в 1881 году! До этого все спорные ситуации разрешались капитанами команд, а арбитрам лишь дозволялось наблюдать за ходом дебатов с трибун. Поскольку в случае непримиримых противоречий в качестве последнего аргумента капитаны нередко использовали кулаки, судей пришлось наделить дополнительными полномочиями. С той поры британские джентльмены перестали путать футбольное поле с рингом.

Когда и один в поле команда

Такое очевидное, необходимое и попросту гуманное правило, как замена игрока по ходу матча, было включено в свод футбольных правил лишь... в 1968 году! До этого замены на международных соревнованиях не разрешались вообще. Бывали случаи, когда футболисты доигрывали матч с переломами рук и даже ног.

А в финале Кубка Англии по футболу 1956 года вратарь "Манчестер Сити" Берт Траутманн завершал поединок... со сломанной шеей. Правда, выяснилось это лишь спустя несколько дней, когда ему сделали рентген. Кстати, травма не помешала Траутманну отстоять победный счет и завоевать почетный трофей.

Свод правил 1863 года не предусматривал не только замен, но и автоматического завершения матча в случае многочисленных травм, поэтому поединок продолжался не только в любую погоду, но и даже в формате "один на один".

А судьи кто?

Порой в футболе судьи влияют на исход матча ничуть не меньше, чем сами игроки. Но пробовали ли арбитры поменяться с футболистами местами? В конце 50-х годов в итальянской Сиене был проведен любопытный эксперимент. На поле встретились две команды, полностью составленные из футбольных арбитров. В дополнительном главном судье организаторы необходимости не увидели. И напрасно. Когда в ворота одной из команд влетел спорный мяч, 22 судьи, несмотря на долгие прения, так и не смогли прийти к консенсусу. В итоге на поле вспыхнула потасовка, разнимать разгоряченных арбитров пришлось полицейским.

Впрочем, чувством юмора и самоиронией футбольные судьи также не обделены. История знает два случая, когда арбитры предъявляли красные карточки... самим себе. Так поступил Энди Уэйн, судивший матч "Питерборо Норт Энд" - "Роял Мэйл", дабы не доводить до драки конфликт с голкипером одной из команд. А вот Мелвину Силвестру, арбитру встречи "Саутгемптон Армс" - "Херстборн Таррант Бритиш Легион", пришлось изгнать с поля самого себя именно за рукоприкладство. Судья не сдержался и отвесил пару тумаков толкнувшему его футболисту.

Глаза бы мои вас не видели

И еще о судейских решениях. 3 ноября 1969 года в Великобритании состоялся "самый грязный" матч в истории футбола. В поединке за местный кубок команды "Тонгхэмского молодежного клуба" (Суррей) и "Хау-ли" (Хантс) столь яростно бились не столько за мяч, сколько друг с другом, что главному арбитру пришлось удалить с поля их всех! Царившая на поле вакханалия зашла так далеко, что травму нанесли даже боковому арбитру, которого пришлось отправить в госпиталь.

Похожий случай произошел в Испании - в поединке клубов второй лиги "Сан Исидро" и "Олимпико Карранте". Под занавес встречи футболисты обеих команд, недовольные судейством, окружили арбитра, нанося оскорбления и угрожая расправой. Однако главный судья в критической ситуации проявил олимпийское спокойствие. Он достал из кармана красную карточку и предъявил ее всем двадцати двум футболистам!

Не дотянули до юбилейного

Самый большой счет в истории официальных футбольных встреч был зафиксирован в национальном чемпионате Мадагаскара. В бесспорно эпичном противостоянии двух местных клубов, AS Adema и Stade Olympique l'Emyrne, победил первый - 149:0. Однако любопытен даже не счет, а то, что все мячи были забиты футболистами в свои собственные ворота. Причиной столь странного поведения игроков Stade Olympique l'Emyrne стал не старик Хоттабыч, а несправедливое судейское решение, которое они решили бойкотировать. Вряд ли футболистам удалось столь нетривиальным способом покарать судью, но в исторические анналы они вошли.

О, спорт, ты - мир?

Принято считать, что футбол объединяет и даже позволяет всем нациям говорить на одном языке. Однако именно футбольное противоборство сборных Сальвадора и Гондураса за выход в финал чемпионата мира 1970 года спровоцировало военный конфликт между этими государствами, находившимися в натянутых отношениях. Сначала в Сальвадоре были избиты гондурасские футболисты и болельщики, сожжены гондурасские флаги, потом по Гондурасу прокатилась ответная волна нападений на сальвадорцев, включая двух вице-консулов.

Это стало поводом к эскалации конфликта и началу военных действий. Последовавшая затем абсурдная шестидневная война унесла десятки тысяч жизней, а мирный договор между странами был подписан только через 10 лет.

Футбол также стал причиной гибели защитника колумбийской сборной Андреса Эскобара, который на чемпионате мира 1994 года совершил автогол, стоивший его команде выхода в следующий раунд. Спустя несколько дней убийца выпустил в Эскобара шесть пуль, сопровождая каждый выстрел возгласом: "Гол!"

Алё, откуда "Оле"?

Каждому почитателю спорта №1 известна речевка "Оле-Оле-Оле". Однако, как ни парадоксально, в действительности это вовсе не футбольная кричалка! Возгласом "Оле" поддерживают тореадоров на корриде и танцоров фламенко в Испании. Ко всему прочему "Оле" - не испанское слово. "Оле" произошло от арабского "Аллах", которое часто звучит в мусульманских молитвах. В свою очередь, последователи пророка Мухаммеда попали на Пиренейский полуостров в VIII веке, когда Арабский халифат захватил Испанию.

Таможня добро не дает, а отбирает

Один из лучших футболистов ХХ века Диего Марадона довольно часто имел проблемы с законом. В частности, аргентинец, долгое время выступавший за клуб "Наполи", до сих пор не расплатился с итальянской налоговой полицией. Сумма долга Марадоны Фемиде составляет примерно 40 миллионов долларов.

Поэтому каждая поездка в Италию чревата для Диего конфискацией денег и вещей. Так, в 2006 году итальянская полиция на законных основаниях изъяла у футболиста часы Rolex, а в 2009-м даже вынула из уха знаменитую серьгу. Серьга была реализована на аукционе, а деньги ушли в казну в уплату налогов.

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