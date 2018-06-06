Названо имя самого богатого спортсмена в мире
6 июня 2018 00:38 181
Американский боксер Флойд Мейвезер-младший стал первым в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира, согласно рейтингу Forbes. Об этом сообщает ТАСС.
За прошедший год 41-летний спортсмен заработал около $285 млн.
Второе место в списке занял аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси с доходом в $111 млн.
Третьим стал португальский футболист мадридского "Реала"Криштиану Роналду, который в прошлом году возглавлял престижный рейтинг. В этом же сезоне португалец сумел заработать всего $108 млн.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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