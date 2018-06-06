Турция забила России после голевой передачи вратаря - ВИДЕО
Представляем вашему вниманию видео голов и обзор товарищеского матча между сборными России и Турции (1:1)передает Day.Az со ссылкой на football.ua.
Сборная России снова осталась без победы в товарищеском матче.
Россия - Турция 1:1
Голы: Самедов, 35 - Малли, 59
Россия: Акинфеев - Смольников (Фернандес, 77), Игнашевич, Кутепов - Самедов (Ан. Миранчук, 87), Головин, Зобнин (Кузяев, 90+4), Газинский (Кудряшов, 76), Жирков - Дзагоев (Ал. Миранчук, 60), Смолов
Турция: Кырынтылы - Озбайраклы (Челик, 90), Айхан, Сенюнджю, Калдырым - Кахведжи (Малли, 46), Йокушлу, Текдемир (Топал, 46) - Языджы (Озьякуп, 46), Караман (Акбада, 82), Ундер (Гюрлер, 76)
Предупреждения: Дзагоев, Жирков - Йокулсу, Калдырым, Акбада.
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