Азербайджанский борец стал чемпионом Европы - ВИДЕО

6 июня 2018 11:11

В Стамбуле стартовал чемпионат Европы по борьбе среди молодежи в возрастной категории U-23, передает Day.Az со ссылкой на report.az.

Как сообщает Report, в первый день соревнований были разыграны медали по греко-римской борьбе в весовой категории до 55, 63, 77, 87, и 130 кг.  

Сборная Азербайджана была представлена в двух весовых категориях и завоевала одну медаль.Так, Ислам Аббасов (87 кг) одержав победу над спортсменами из России, Болгарии и Венгрии вышел в финал. В решающей схватке Аббасов одолев хорватского спортсмена стал чемпионом Европы. 

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İslam Abbasov Avropa çempionu olub

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