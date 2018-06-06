Азербайджанский борец стал чемпионом Европы - ВИДЕО
6 июня 2018 11:11 210
В Стамбуле стартовал чемпионат Европы по борьбе среди молодежи в возрастной категории U-23, передает Day.Az со ссылкой на report.az.
Как сообщает Report, в первый день соревнований были разыграны медали по греко-римской борьбе в весовой категории до 55, 63, 77, 87, и 130 кг.
Сборная Азербайджана была представлена в двух весовых категориях и завоевала одну медаль.Так, Ислам Аббасов (87 кг) одержав победу над спортсменами из России, Болгарии и Венгрии вышел в финал. В решающей схватке Аббасов одолев хорватского спортсмена стал чемпионом Европы.
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