Марадона попал в больницу

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, ныне занимающий пост председателя правления брестского "Динамо", попал в одну из больниц колумбийского города Кали, сообщает ТАСС.

По информации британского издания The Sun, Марадона перенесет операцию на колене, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что 57-летний аргентинец уже в течение четырех месяцев испытывает серьезные проблемы с ногой.

"Марадоне будет сделан общий осмотр колена. Мы оценим степень тяжести повреждения и на основе результатов тестов назначим лечение", - сказал врач колумбийской больницы, который по совместительству является приятелем Марадоны.

По информации источника, аргентинец проведет в больнице порядка шести-восьми дней.