Марадона попал в больницу
6 июня 2018 19:50 127
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, ныне занимающий пост председателя правления брестского "Динамо", попал в одну из больниц колумбийского города Кали, сообщает ТАСС.
По информации британского издания The Sun, Марадона перенесет операцию на колене, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что 57-летний аргентинец уже в течение четырех месяцев испытывает серьезные проблемы с ногой.
"Марадоне будет сделан общий осмотр колена. Мы оценим степень тяжести повреждения и на основе результатов тестов назначим лечение", - сказал врач колумбийской больницы, который по совместительству является приятелем Марадоны.
По информации источника, аргентинец проведет в больнице порядка шести-восьми дней.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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