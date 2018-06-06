Игрок сборной Англии попросил свою семью не ехать в Россию - ПРИЧИНА

Защитник лондонского "Тоттенхэма" и сборной Англии по футболу Дэнни Роуз попросил своих родственников отказаться от поездки в Россию на чемпионат мира - 2018. По словам темнокожего футболиста, его семья может стать жертвой проявления расизма, передает "Советский спорт".

"Я волнуюсь не за себя. Я сказал своей семье, что не хочу, чтобы они приезжали, так как опасаюсь расизма и других вещей, которые могут случиться. Я не хочу переживать за безопасность своих родственников во время подготовки к играм. Если что-то произойдет лично со мной, то это повлияет на меня не так сильно, как на родных", - цитирует Роуза Evening Standard, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам футболиста, его родственники расстроились из-за данной просьбы, в связи с чем у них не будет возможности понаблюдать за его игрой с трибун. Кроме того, Роуз вспомнил случай, зафиксированный на контрольном матче Россия - Франция, после которого Российский футбольный союз (РФС) был наказан за проявление расизма к некоторым темнокожим французам со стороны болельщиков.

"Штраф России в £22 тысяч за расизм во время матча с Францией - это просто отвратительно. Не хочу выглядеть высокомерно, но если бы меня оштрафовали на £22 тысяч, то я бы даже не заметил этого. Оштрафовать на £22 тысяч - это смешно", - сказал защитник.

На чемпионате мира - 2018 сборная Англии сыграет в группе G с командами Туниса, Панамы и Бельгии.