Турецкий спринтер азербайджанского происхождения Рамиль Гулиев победил на этапе "Бриллиантовой лиги" в Осло. Легкоатлет победил в беге на 200 метров, пробежав дистанцию за 19,90 секунд. Ближайшего соперника - канадца Аарона Брауна - Гулиев опередил на 0,08 секунд, передает Day.Az.