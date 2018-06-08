Рамиль Гулиев победил на этапе Бриллиантовой лиги
8 июня 2018 13:20 250
Турецкий спринтер азербайджанского происхождения Рамиль Гулиев победил на этапе "Бриллиантовой лиги" в Осло. Легкоатлет победил в беге на 200 метров, пробежав дистанцию за 19,90 секунд. Ближайшего соперника - канадца Аарона Брауна - Гулиев опередил на 0,08 секунд, передает Day.Az.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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