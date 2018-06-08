Рамиль Гулиев победил на этапе Бриллиантовой лиги

8 июня 2018 13:20

Турецкий спринтер азербайджанского происхождения Рамиль Гулиев победил на этапе "Бриллиантовой лиги" в Осло. Легкоатлет победил в беге на 200 метров, пробежав дистанцию за 19,90 секунд. Ближайшего соперника - канадца Аарона Брауна - Гулиев опередил на 0,08 секунд, передает Day.Az.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az