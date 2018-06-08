Златан Ибрагимович: я должен быть на чемпионате мира
8 июня 2018 16:00 203
Нападающий американского футбольного клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович объяснил свою отсутствие на чемпионате мира в России. По словам форвард, во всем виноваты шведские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Напомним, что Ибрагимович не попал в итоговую заявку сборной Швеции.
"Таков менталитет шведских СМИ. У меня не типичное шведское имя. У меня нет типичного шведского поведения и характера, но мне по-прежнему принадлежит рекорд сборной. Думаю, чемпионат мира - это самый большой праздник в футболе. Там играют все лучшие футболисты. Златан тоже должен быть там, но его там нет", - заявил Ибрагимович, которого цитирует Чемпионат.com.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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