Назначен новый главный тренер "Нефтчи"

На внеочередном общем собрании наблюдательного совета и учредителей футбольного клуба "Нефтчи" в пятницу обсуждалась кандидатура на пост главного тренера клуба, говорится в сообщении на сайте клуба, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В итоге главным тренером "Нефтчи" был назначен Роберто Бордин.

Отметим, что новый главный тренер родился 10 января 1965 года. В 2005 году Бордин завершил футбольную карьеру и стал тренером. Работал тренером в итальянских клубах "Болонья" (2005-2006), "Падова" (2006-2007), "Эллас Верона" (2007, 2010-2015), "Сассуоло" (2008-2009), румынском ЧФР (2009-2010), главным тренером в итальянском клубе "Триестина" (2016) и молдавском клубе "Шериф" (2016-2018).

В качестве тренера он был чемпионом Румынии в 2010 году. "Шериф" под его руководством в 2016-2018 годах стал победителем чемпионата Молдовы (2016/2017, 2017), кубка Молдовы (2016/2017) и Суперкубка (2017). В 2017 году он вывел команду в групповой этап Евролиги. В 2018 году решением Футбольной федерации Италии удостоен премии "Золотая скамья".