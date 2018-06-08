Сезон-2019 в «Формуле-1» продлится до декабря

В 2019 году чемпионат "Формулы-1" впервые с 1963 года продлится до декабря, если представленный проект календаря будет утвержден Международной автомобильной федерацией (ФИА).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на "Racefans", согласно проекту, сезон откроет Гран-при Австралии 17 марта, после чего будет двухнедельный перерыв до Гран-при Китая - 1000-й гонки в истории Формулы-1, передает Day.Az.

Остальная часть сезона будет практически полностью совпадать с календарем 2018 года, хотя будущее Гран-при Германии не гарантировано. Финальная гонка в Абу-Даби будет перенесена на декабрь - в октябре образован слот с учетом возможного дебюта Гран-при Майами.