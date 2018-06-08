Названа причина смерти защитника «Фиорентины» Астори

Названа причина смерти защитника итальянской "Фиорентины" Давиде Астори.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, после изучения результатов аутопсии стало известно, что к моменту смерти сердце Астори стало биться очень быстро. Ранее считалось, что футболист умер от брадикардии - замедление сердечного ритма вплоть до полной остановки.

Если бы защитник "фиалок" проснулся и смог бы кого-либо позвать на помощь, то его можно было бы спасти.

В память об Астори руководство "Фиорентины" приняло решение навсегда изъять из обращения 13-й номер, под которым он играл.