Названа причина смерти защитника «Фиорентины» Астори

8 июня 2018 20:48

Названа причина смерти защитника итальянской "Фиорентины" Давиде Астори.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, после изучения результатов аутопсии стало известно, что к моменту смерти сердце Астори стало биться очень быстро. Ранее считалось, что футболист умер от брадикардии - замедление сердечного ритма вплоть до полной остановки.

Если бы защитник "фиалок" проснулся и смог бы кого-либо позвать на помощь, то его можно было бы спасти.

В память об Астори руководство "Фиорентины" приняло решение навсегда изъять из обращения 13-й номер, под которым он играл.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az