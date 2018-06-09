Германия одержала победу над Саудовской Аравией в товарищеском матче - ВИДЕО

Сборная Германии обыграла команду Саудовской Аравии в последнем товарищеском матче перед стартом финальной части ЧМ-2018. Поединок состоялся на "Бай-Арене" в Леверкузене. Счет в матче уже на восьмой минуте открыл Тимо Вернер, а перед свистком на перерыв Хаусауи отличился автоголом, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

В концовке встречи Саудовская Аравия заработала право на пенальти. Мохаммад ас-Сахлави с 11-метровой отметки не сумел переиграть Марка-Андре Тер Штегена, но первым на добивание успел Тайсир аль-Джассим.

Германия - Саудовская Аравия - 2:1

Голы: Вернер (8), Хаусауи (43, аг) - аль-Джассим (84)

Германия: Нойер (тер Штеген, 46), Боатенг (Зюле, 46), Хуммельс, Киммих, Хектор, Кроос, Хедира, Дракслер, Ройс (Гюндоган, 57), Мюллер, Вернер (Гомес, 62).

Саудовская Аравия: Аль-Маюф, Хаусауи, Аль-Харби (Аль-Брейк, 46), Аль-Шахрани, Хаусауи, Отайф, Аль-Фарадж, Аль-Досари, Аль-Шехри, Аль-Джассим, Аль-Муваллад (Аль-Сахлауи, 62).

Предупреждение: Аль-Могауи (89).

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