"Тоттенхэм" продлил контракт с Кейном
9 июня 2018 17:14 152
Новое соглашение с форвардом рассчитано до 2024 года.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Кейн является игроком "Тоттенхэма" с 2011 года. В прошедшем сезоне он провел в составе команды 48 матчей в различных турнирах, забил 41 мяч и отметился пятью результативными передачами.
В составе сборной Англии Кейн выступит на чемпионате мира в России, который пройдет с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе турнира сборная Англии сыграет в Волгограде с командой Туниса (18 июня), в Нижнем Новгороде - с командой Панамы (24 июня) и в Калининграде - с командой Бельгии (28 июня).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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