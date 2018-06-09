"Тоттенхэм" продлил контракт с Кейном

Новое соглашение с форвардом рассчитано до 2024 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Кейн является игроком "Тоттенхэма" с 2011 года. В прошедшем сезоне он провел в составе команды 48 матчей в различных турнирах, забил 41 мяч и отметился пятью результативными передачами.

В составе сборной Англии Кейн выступит на чемпионате мира в России, который пройдет с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе турнира сборная Англии сыграет в Волгограде с командой Туниса (18 июня), в Нижнем Новгороде - с командой Панамы (24 июня) и в Калининграде - с командой Бельгии (28 июня).