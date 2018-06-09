Сборная Азербайджана обыграла Латвию с крупным счетом - ВИДЕО
9 июня 2018 21:53 456
Сборная Азербайджана по футболу в гостях обыграла команду Латвии со счетом 1:3. Матч состоялся в рамках подготовки к Лиге наций УЕФА и носил товарищеский характер.
Счет в игре открыл на 20-й минуте Максим Медведев, второй гол сборной Азербайджана на 57-й минуте матча забил Джавид Имамвердиев. Третий гол в составе гостей забил Эмин Махмудов.
Последний гол матча на дополнительных минутах забили хозяева поля. Отличился Робертс Улдрикис.
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