Сборная Азербайджана обыграла Латвию с крупным счетом - ВИДЕО

9 июня 2018 21:53

Сборная Азербайджана по футболу в гостях обыграла команду Латвии со счетом 1:3. Матч состоялся в рамках подготовки к Лиге наций УЕФА и носил товарищеский характер.

Счет в игре открыл на 20-й минуте Максим Медведев, второй гол сборной Азербайджана на 57-й минуте матча забил Джавид Имамвердиев. Третий гол в составе гостей забил Эмин Махмудов.

Последний гол матча на дополнительных минутах забили хозяева поля. Отличился Робертс Улдрикис.

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