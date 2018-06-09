Сборная Азербайджана обыграла Латвию с крупным счетом - ВИДЕО

Сборная Азербайджана по футболу в гостях обыграла команду Латвии со счетом 1:3. Матч состоялся в рамках подготовки к Лиге наций УЕФА и носил товарищеский характер.

Счет в игре открыл на 20-й минуте Максим Медведев, второй гол сборной Азербайджана на 57-й минуте матча забил Джавид Имамвердиев. Третий гол в составе гостей забил Эмин Махмудов.

Последний гол матча на дополнительных минутах забили хозяева поля. Отличился Робертс Улдрикис.

Нажмите на видео для просмотра: