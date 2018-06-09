"Реал" предложил Роналду новый контракт

Мадридский футбольный клуб "Реал" предложил португальскому нападающему Криштиану Роналду новый контракт. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Mundo Deportivo.

Ежегодная зарплата Криштиану согласно новому соглашению составит €32,5 млн. Базовый оклад 33-летнего форварда составит €25 млн. Также португальцу готовы выплатить премиальные: €2 млн он получит за победу в Лиге чемпионов, €1,5 млн - за первое место чемпионата Испании, €1 млн - за выигранный "Золотой мяч" и €1 млн - за Кубок Испании, передает ТАСС.

Также сообщается, что сумма отступных, прописанная в новом контракте португальца, равняется одному миллиарду евро. По данным издания, Роналду планирует уйти из клуба, если ему не увеличат зарплату до €40 млн.

В сезоне-2017/18 "Реал" стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале "Ливерпуль" со счетом 3:1. В прошедшем сезоне португалец провел за клуб 44 матча, забил 44 гола и отдал восемь голевых передач.

Роналду перешел в "Реал" в 2009 году из "Манчестер Юнайтед", за который выступал с 2003 года. Португалец является пятикратным победителем Лиги чемпионов, четырехкратным обладателем "Золотого мяча", чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА. В составе сборной Португалии футболист победил на чемпионате Европы 2016 года.