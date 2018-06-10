Главный тренер сборной Бразилии рассказал о возможном уходе в «Реал»

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал информацию о возможном уходе в "Реал", сообщает "Советский спорт".

"Когда в прессе высказывают мнение, я уважаю это. Но когда печатают слова, которые никто не говорил, то это ложь и неуважение.

Я ни с кем не общался. Мой агент тоже ни с кем не разговаривал. И я очень уважаю то место, где нахожусь сейчас. Я знаю об ответственности и целях, которые у нас есть", - цитирует Тите Globo Esporte, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.