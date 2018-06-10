Овечкин искупался в фонтане в честь победы в Кубке Стэнли - ВИДЕО
10 июня 2018 12:22 143
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин искупался в фонтане в столичном парке Джорджтаун вместе с партнерами по команде в честь завоевания Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Вашингтон" впервые с своей истории стал обладателем Кубка Стэнли. До этого "Кэпиталз" выходил в финал плей-офф НХЛ в 1998 году, где проиграл "Детройту Ред Уингз".
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important video I have acquired from the waterfront @dcsportsbog pic.twitter.com/RqsIW18Jhj- Perry Mattern (@pmattern7) June 9, 2018
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