Овечкин искупался в фонтане в честь победы в Кубке Стэнли - ВИДЕО

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин искупался в фонтане в столичном парке Джорджтаун вместе с партнерами по команде в честь завоевания Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Вашингтон" впервые с своей истории стал обладателем Кубка Стэнли. До этого "Кэпиталз" выходил в финал плей-офф НХЛ в 1998 году, где проиграл "Детройту Ред Уингз".