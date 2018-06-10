Себастьян Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады
Пилот "Феррари" Себастьян Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады. Второй результат показал гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен из "Ред Булл". Лидер общего зачета Льюис Хэмилтон будет стартовать с четвертой позиции, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.
Квалификация Гран-при Канады
1. Себастьян Феттель ("Феррари") - 1.10,764
2. Валттери Боттас ("Мерседес") - 1.10,857
3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 1.10,937
4. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 1.10,996
5. Кими Райкконен ("Феррари") - 1.11,095
6. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") - 1.11,116
7. Нико Хюлькенберг ("Рено") - 1.11,973
8. Эстебан Окон ("Форс Индия") - 1.12,084
9. Карлос Сайнс ("Рено") - 1.12,168
10. Серхио Перес ("Форс Индия") - 1.12,671
Не прошли в третий сегмент:
11. Кевин Магнуссен ("Хаас") - 1.12,606
12. Брендон Хартли ("Торо Россо") - 1.12,635
13. Шарль Леклер ("Заубер") - 1.12,661
14. Фернандо Алонсо ("Макларен") - 1.12,856
15. Стоффель Вандорн ("Макларен") - 1.12,865
16. Пьер Гасли ("Торо Россо") - 1.13,047
17. Лэнс Стролл ("Уильямс") - 1.13,590
18. Сергей Сироткин ("Уильямс") - 1.13,643
19. Маркус Эрикссон ("Заубер") - 1.14,593
20. Ромен Грожан ("Хаас") - без времени