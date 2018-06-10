Пилот "Феррари" Себастьян Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады. Второй результат показал гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен из "Ред Булл". Лидер общего зачета Льюис Хэмилтон будет стартовать с четвертой позиции, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Квалификация Гран-при Канады

1. Себастьян Феттель ("Феррари") - 1.10,764

2. Валттери Боттас ("Мерседес") - 1.10,857

3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 1.10,937

4. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 1.10,996

5. Кими Райкконен ("Феррари") - 1.11,095

6. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") - 1.11,116

7. Нико Хюлькенберг ("Рено") - 1.11,973

8. Эстебан Окон ("Форс Индия") - 1.12,084

9. Карлос Сайнс ("Рено") - 1.12,168

10. Серхио Перес ("Форс Индия") - 1.12,671

Не прошли в третий сегмент:

11. Кевин Магнуссен ("Хаас") - 1.12,606

12. Брендон Хартли ("Торо Россо") - 1.12,635

13. Шарль Леклер ("Заубер") - 1.12,661

14. Фернандо Алонсо ("Макларен") - 1.12,856

15. Стоффель Вандорн ("Макларен") - 1.12,865

16. Пьер Гасли ("Торо Россо") - 1.13,047

17. Лэнс Стролл ("Уильямс") - 1.13,590

18. Сергей Сироткин ("Уильямс") - 1.13,643

19. Маркус Эрикссон ("Заубер") - 1.14,593

20. Ромен Грожан ("Хаас") - без времени