Названы самые дорогие футболисты ЧМ-2018

Портал Transfermarket назвал самых дорогих футболистов из сборных, участвующих в чемпионате мира-2018. Самыми дорогими игроками стали аргентинец Лионель Месси и бразилец Неймар, которые оцениваются в 180 млн евро. Самым дешевым признан россиянин Сергей Игнашевич (25 тысяч евро), передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

В топ-10 также входят бельгиец Кевин Де Брёйне, англичанин Гарри Кейн, египтянин Мохаммед Салах, француз Килиан Мбаппе, аргентинец Пауло Дибала, бельгиец Эден Азар, португалец Криштиану Роналду, замыкает десятку бразилец Филиппе Коутиньо.

Самым дорогим из россиян стал Александр Головин - с 18,00 млн евро он на 175 месте, на 179-м - Фёдор Смолов с 16 млн, Марио Фернандес на 181-й строчке также с 16 млн.

Самый дорогой состав ЧМ-2018 у сборной Франции - 1,08 млрд евро.