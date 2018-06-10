Польский футболист одним ударом спас журналистку - ВИДЕО

10 июня 2018 10:16

Польскому футболисту, члену национальной сборной на чемпионате мира Михаилу Паздану во время интервью пришлось показать свои спортивные навыки. Он ногой отбил стойку с освещением, которая падала на журналистку. Видео опубликовал канал на Youtube TVP Sport, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

- Паздан не только защитник национальной сборной, но и защитник красивых женщин... хороший знак перед чемпионатом, - прокомментировали видео польские болельщики.

Нажмите на видео для просмотра:
Польский футболист одним ударом спас журналистку

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