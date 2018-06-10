Сборная Аргентины во главе с Месси прибыла в Россию

Футбольная сборная Аргентины прибыла в Россию для участия в предстоящем чемпионате мира-2018. Вместе с командой прибыла и главная звезда южноамериканской команды - Лионель Месси, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Самолет с аргентинскими футболистами приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский, куда они прибыли из Барселоны. Именно в столице Каталонии они проходили сборы перед мировым первенством, сообщает "Россия 24". В аэропорту их встретило около 60 болельщиков, среди которых были как российские, так и уже приехавшие в Россию аргентинские болельщики.

"Мы заранее прибыли на чемпионат мира. Пока есть время - приехали в аэропорт встретить сборную. У нас в руках футболки сборной страны, а также нашего местного клуба из Санта-Фе - "Колон".

Футболисты сборной Аргентины, как и ранее прибывшие португальцы, не стали задерживаться для общения с прессой и болельщиками и сразу проследовали в автобус, который отвез их в подмосковный город Бронницы, где они и будут базироваться на время турнира. Отметим, что в понедельник, 11 июня, сборная Аргентины проведет открытую тренировку для болельщиков.

На групповом этапе чемпионата мира подопечные Хорхе Сампаоли встретятся с командами Исландии (16 июня, Москва, "Спартак"), Хорватии (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).