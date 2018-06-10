Названа символическая сборная лучших игроков ЧМ-2018 еще до его начала

Авторитетный ресурс ESPN представил сборную из лучших игроков, которые выступят на предстоящем чемпионате мира-2018 года, который пройдет с 14 июня по 15 июля в России. В состав символической сборной ЧМ-2018 вошли четыре представителя Германии с учетом тренера, два испанца, и по одному представителю Франции, Бразилии, Бельгии, Португалии, Аргентины и Польши, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Полностью сборная звезд чемпионата мира выглядит следующим образом: Де Хеа (Испания), Киммих (Германия), Хуммельс (Германия), Рамос (Испания), Марсело (Бразилия), Канте (Франция), Де Брюйне (Бельгия), Кроос (Германия), Роналду (Португалия), Месси (Аргентина), Левандовски (Польша). Главным тренером этой команды был выбран Йоахим Лёв (Германия).

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах.

Все 32 сборные чемпионата мира поделены на восемь групп по четыре команды в каждой. По две команды из каждого квартета после группового этапа выйдут в 1/8 финала.