Нурмагомедов скоро начнет подготовку к бою против Макгрегора

Отец и тренер чемпиона UFC в легко весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап прокомментировал информацию о том, что следующим противником его сына станет ирландский боец Конор Макгрегор. По его словам, шансов у ирландца в поединке против российского спортсмена нет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Конечно, мы рады, что нашим следующим соперником станет Конор. Станет ли сюрпризом для нас долгое отсутствие боев у Макгрегора? Мы на него не смотрим, мы смотрим на себя, решаем свои проблемы. В ближайшее время отправимся в горы, где начнем подготовку к бою", - цитирует Нурмагомедова-старшего Sport24.